La finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival si terrà sabato 25 luglio alle 14 presso la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto. La manifestazione, dedicata ai cortometraggi, si conclude con questa proiezione e premiazione. La rassegna si rivolge a nuovi autori e si focalizza sulla promozione della cultura cinematografica attraverso la presentazione di cortometraggi. L’evento rappresenta il momento conclusivo del festival, che ha avuto come sede principale la città di Vittorio Veneto.

Sarà la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto ad accogliere, sabato 25 luglio, alle 14, la finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival, l'appuntamento conclusivo della manifestazione dedicata al cortometraggio che promuove la cultura cinematografica e offre spazio ai nuovi autori. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, ha presentato l'evento, assieme a Thomas Toffoli, anima del Festival, ad Alessia Toffoli, Direttrice del Festival, e alle finaliste, la regista- attrice Emanuela Licciardelli e la regista- attrice, nonché Cavaliere della Repubblica, Sonia Bianchera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentata la finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival di Vittorio Veneto

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