E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vice Capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato l'iniziativa, assieme al Presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi, al Presidente di ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson', Lorenzo Sacchetto, a Raffaella Roveron, tra i promotori dell'iniziativa, al Vicepresidente di ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson', Stefano Giannesella, e a Giovanna Grando, Coordinatrice regionale delle Associazioni Parkinson del Veneto e Vicepresidente della Confederazione Parkinson Italia, “Oggi, presentiamo con orgoglio una iniziativa, un... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto 'Pedalando, sport, salute e inclusione, verso Cortina 2026'

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