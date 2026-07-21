Le visite mediche per il personale del trasporto pubblico locale sono state completate. L’operazione, secondo il programma stabilito in un recente incontro, procede senza ritardi. Entro il 1 agosto, si prevede il trasferimento ufficiale della gestione del servizio a una nuova azienda, Air Campania. La fase intermedia di questa transizione è in corso e si avvia alla conclusione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sta procedendo secondo il programma fissato nell’ultimo vertice di Caserta la complessa operazione, con alcuni fase intermedie ché porterà entro il 1 agosto prossimo al definitivo passaggio del servizio di trasporto pubblico locale al nuovo gestore Air Campania. Le visite mediche per accertare l’idoneità’ del personale dipendente attualmente ancora di Trotta Bus stanno procedendo regolarmente e si concluderanno entro la giornata di oggi 21 luglio. Nei prossimi giorni inoltre, presso la sede della Cgil in via Bianchi, scelta per motivi logistici, si procederà con la cosiddetta conciliazione tra tutte le parti interessate per sancire definitivamente il passaggio di cantiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Completate le visite mediche per il personale del Tpl: prossimo il nuovo gestore del servizio

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