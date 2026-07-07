Gianmarco Di Biase si trasferisce dall’Under 23 della Juventus al Crawley Town in Inghilterra. Ha già sostenuto le visite mediche necessarie prima di firmare il contratto con il club inglese. L’accordo tra le parti è stato concluso, senza ulteriori dettagli sui termini. La cessione segue la fine della sua esperienza con la squadra giovanile della Juventus.

di Marco Baridon Gianmarco Di Biase lascia la Juventus Next Gen direzione Crawley Town, in Inghilterra. L’ex bianconero ha già completato le visite mediche di rito. Come appreso da , la Juventus ha definito la cessione di Gianmarco Di Biase al Crawley Town. Il giovane talento bianconero si trasferisce nel club inglese a titolo definitivo, chiudendo così la sua esperienza formativa sotto la Mole per intraprendere un’avventura stimolante nel calcio d’oltremanica. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: il calciatore ha già completato le visite mediche di rito e il club attende ora soltanto l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al rilascio del visto per rendere effettivo il trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Di Biase vola in Inghilterra: visite mediche completate per l’ex Juventus e accordo raggiunto con il Crawley Town

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