La gara per il trasporto pubblico locale prevista per il 2024 è stata revocata. La Regione ha annunciato che i biglietti non subiranno aumenti e che il nuovo gestore entrerà in servizio entro la seconda metà del 2028. Sono state messe sul tavolo risorse e tutele per garantire la continuità del servizio senza modifiche tariffarie per gli utenti. La decisione riguarda esclusivamente la revisione delle tempistiche e delle modalità di affidamento del servizio.

Trasporto pubblico locale, la Regione accelera verso la nuova gara e mette sul tavolo risorse, tutele e una promessa chiara: niente aumenti per i cittadini umbri quando il nuovo servizio entrerà in funzione, nella seconda metà del 2028. È questo il messaggio lanciato da Palazzo Donini dall’assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti e dall’amministratore unico di Umbria Mobilità, Emilio Giacchetti, che hanno fatto il punto sul percorso della gara per il Trasporto pubblico locale. La Regione ha approvato due atti considerati decisivi per avviare la nuova procedura: il Piano di Bacino e il Piano tariffario, rimasti fermi sul finire della passata legislatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tpl, revocata la gara del 2024: "I biglietti non aumenteranno". Nuovo gestore in campo fra due anni

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