Como Da Cunha rivela | Il rinnovo arriverà presto

Lucas Da Cunha ha dichiarato che il rinnovo del suo contratto con il Como avverrà a breve. Ha parlato delle sue emozioni e delle aspettative per la prossima stagione durante un’intervista ai canali ufficiali del club. La conferma ufficiale sul prolungamento non è ancora stata comunicata, ma il giocatore ha indicato che il processo si concluderà prossimamente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle condizioni del rinnovo o sulla durata del nuovo accordo.

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Lucas Da Cunha ha parlato delle aspettative e delle emozioni per la nuova stagione ma ha anche rivelato importanti novità sul suo futuro al Como. Queste le parole del centrocampista francese: "Rispetto a quando sono arrivato, oggi è tutto molto diverso. Quando penso che quest'anno giocherò la Champions da capitano sono molto felice. Se qualcuno me l'avesse detto anni fa, gli avrei dato del pazzo. Rinnovo? Ancora non è ufficiale, ma arriverà presto". Il contratto di Da Cunha scade nel 2029, ma i lariani vogliono blindarlo ulteriormente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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