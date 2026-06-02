Il Como ha ufficializzato il rinnovo contrattuale con il capitano Lucas Da Cunha, che resterà in squadra fino al 2031. La firma segna il primo passo nel mercato estivo del club, consolidando la presenza del giocatore in rosa. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club. Da Cunha, centrocampista, continuerà a vestire la maglia dei biancoblù nella prossima stagione e oltre.

Il Como mette il suo primo tassello nel calciomercato estivo, rinnovando il contratto al suo capitano Lucas Da Cunha fino al 2031. Il presidente Mirwan Suwarso e l’ad Carlalberto Ludi si sono mossi subito dopo le numerose richieste per il giocatore, da parte di Napoli, Atalanta e di diversi club della Premier League. Un segnale di voler ripartire proprio dal capitano, la cui cessione avrebbe creato una clamorosa plus valenza, visto che il francese era stato acquistato per 700mila euro dal Nizza. Ancora tutta da decidere, invece, la situazione di Nico Paz, come dichiarato proprio da Ludi a Radio Anch’io Lo Sport. "Sono sempre un po‘ in difficoltà perché non dipende da noi - ha dichiarato il dirigente lariano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como riparte dal capitano. Rinnovo per Da Cunha

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Como blinda Da Cunha e respinge l’assalto dell’Atalanta: fatta per il rinnovo, resta il dubbio su Alberto Moreno e Sergi RobertoIl Como ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Da Cunha, confermandolo per un’altra stagione.

Inter Como 0-2 LIVE: Da Cunha firma il raddoppioAlle 21 si gioca a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como.

Argomenti più discussi: Serie A, la top 11 del campionato: da Dimarco a Lautaro, da Malen a Nico Paz; La Unipol è campione d’Italia per la dodicesima volta; Giù le mani dal capitano: sirene inglesi per Da Cunha, in arrivo il rinnovo fino al 2030; Cassata verso la permanenza: per lui pronta la fascia da capitano.