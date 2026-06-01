Il Como ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Da Cunha, confermandolo per un’altra stagione. La società sta cercando di blindare anche altri giocatori, ma resta incerto il destino di Alberto Moreno e Sergi Roberto. La squadra si sta preparando alla prossima stagione dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, con l’obiettivo di consolidare la rosa e mantenere l’organico attuale. La trattativa per i rinnovi di alcuni calciatori è ancora in corso.

La società lariana pianifica la prossima stagione dopo la storica qualificazione in Champions League: Da Cunha rinnova. Il Como si prepara a muovere i primi passi sul mercato estivo dopo la storica qualificazione in Champions League, con la società che ha già iniziato a occuparsi del capitolo rinnovi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo tassello messo a posto è quello di Lucas Da Cunha, giovane centrocampista che ha convinto la dirigenza lariana. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. « Già raggiunto l’accordo per quello di Lucas Da Cunha, che prolungherà il proprio contratto fino al 2031, con due anni in più rispetto all’attuale scadenza », si legge. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Como blinda Da Cunha e respinge l’assalto dell’Atalanta: fatta per il rinnovo, resta il dubbio su Alberto Moreno e Sergi Roberto

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