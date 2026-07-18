Un uomo è scomparso nel lago di Garda dopo aver tuffato per salvare un bambino in difficoltà. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nel pomeriggio a Sirmione. Le ricerche sono in corso nella zona, con i soccorritori che stanno perlustrando le acque e le aree circostanti. Non ci sono ancora dettagli sullo stato del bambino o sull’identità dell’uomo disperso. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

Un uomo risulta disperso dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Garda per soccorrere un bambino in difficoltà. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe lanciato in acqua da un’imbarcazione per raggiungere il minore in difficoltà. Il bambino è stato tratto in salvo senza conseguenze, mentre il soccorritore non è più riemerso. Maxi operazione di soccorso. Subito dopo l’allarme è scattata una vasta operazione di ricerca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con i nuclei specializzati nel soccorso acquatico, la Guardia Costiera e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino e scompare: ricerche in corso a Sirmione

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