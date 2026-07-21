Il Mondiale del 2030 potrebbe essere disputato con 64 squadre, quasi un terzo delle attuali 211 nazionali affiliate alla FIFA. La Fifa non ha ancora confermato il nome del nuovo presidente, con segnali di incertezza sulla leadership. Restano da definire i dettagli sulla qualificazione e la struttura del torneo che, secondo alcune ipotesi, potrebbe adottare un formato diverso rispetto alle edizioni precedenti.

Aspettando che la Fifa confermi il presidente sudamericano Dominguez, lo smentisca o dia almeno segnali di vita, nulla vieta di immaginare come sarebbe il Mondiale 2030 a 64 squadre, cioè quasi una su tre di quelle esistenti (211). Non diciamo che sarebbe più difficile non qualificarsi, mai dire mai con l’Italia di mezzo, però una fase finale così diventerebbe un po’ meno desiderata. Una qualificazione perderebbe un po’ del suo valore. La proposta è partita poco più di un anno fa, marzo 2025, in un Consiglio Fifa, da un dirigente uruguayano e poi rilanciata dallo stesso Dominguez che naturalmente avrebbe anche l’obiettivo di far partecipare tutte e dieci (o quasi) le nazionali di un continente che è già al 65 per cento di qualificate (sei sicure, una allo spareggio perso). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come sarà il Mondiale a 64 squadre? Chi si qualificherà? Ecco il possibile scenario

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LITALIA si QUALIFICHERÀ al MONDIALE 2026… o sarà un ALTRO DISASTRO

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