Come osservare l’eclissi in sicurezza
Per osservare un’eclissi solare in modo sicuro, è fondamentale usare protezioni adeguate. Anche durante la fase in cui il Sole sembra quasi completamente coperto dalla Luna, la parte ancora visibile può emettere radiazioni dannose per la retina. È sconsigliato guardare direttamente l’eclissi senza occhiali protettivi certificati, poiché il rischio di danni oculari rimane elevato.
Osservare un’ eclissi solare richiede precauzioni specifiche. Anche quando il Sole appare coperto quasi completamente dalla Luna, la parte ancora visibile continua a emettere una radiazione sufficientemente intensa da danneggiare la retina. Il pericolo risulta particolarmente insidioso, poiché la retina non possiede recettori del dolore: una lesione può verificarsi senza provocare immediatamente bruciore o fastidio. Durante tutte le fasi parziali dell’eclissi è necessario utilizzare occhiali progettati per l’osservazione diretta del Sole, oppure un visore solare portatile conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 12312-2. Attenzione, ricordiamo che i normali occhiali da sole, anche molto scuri o sovrapposti tra loro, non offrono una protezione adeguata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Eclisse Solare 12 Agosto 2026: Occhialini SolarOptic per Osservare in Sicurezza
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