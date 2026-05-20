Nvidia alla prova del trimestre | ecco cosa osservare

Stasera, a mercati statunitensi chiusi, verranno diffusi i risultati finanziari di Nvidia relativi al primo trimestre dell’esercizio fiscale 2027. Si tratta della trimestrale più attesa dell’anno, in un momento di forte attenzione da parte degli investitori e di aumento della volatilità sui mercati globali. Le informazioni che emergeranno riguarderanno i ricavi, l’utile e le previsioni per i mesi a venire, mentre molti osservano con attenzione le eventuali indicazioni sulla domanda nel settore dei semiconduttori.

Conto alla rovescia per la trimestrale più attesa dell’anno. Questa sera, a mercati statunitensi chiusi, Nvidia pubblicherà i risultati relativi al primo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, in un contesto di aspettative elevatissime e di crescente nervosismo sui listini globali. Il consensus sui numeri. Gli analisti stimano in media un utile per azione di 1,76 dollari, in crescita del 120% su base annua, e ricavi pari a 78,6 miliardi di dollari (+79,5% anno su anno). La conference call è in programma alle 23:00 ora italiana. L’appuntamento assume i contorni di un vero e proprio stress test per il rally dell’intelligenza artificiale che ha sostenuto Wall Street negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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