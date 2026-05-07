Juventus scout bianconeri a Pisa per osservare Tiago Gabriel
La Juventus ha inviato i propri scout a Pisa per osservare da vicino Tiago Gabriel, giovane calciatore in rampa di lancio. La società continua a seguire attentamente i talenti emergenti nel calcio italiano, concentrando le proprie attenzioni su profili considerati promettenti. La presenza degli osservatori si inserisce in un’attività costante di scouting volta a individuare potenziali nuovi acquisti per la rosa.
Missione a Pisa: la Juventus monitora il talento di Tiago Gabriel. Il lavoro di scouting della Juventus non conosce sosta e punta con decisione verso i migliori profili emergenti del panorama nazionale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, un osservatore bianconero era presente venerdì L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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