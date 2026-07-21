come le sneaker di lusso hanno finalmente conquistato gli sneakerhead

Le sneaker di lusso stanno diventando sempre più popolari tra gli appassionati di scarpe da ginnastica. Cresce la domanda per modelli firmati e di alta gamma, che vengono venduti a prezzi elevati. I rivenditori specializzati registrano un aumento delle vendite di queste scarpe, spesso considerate oggetti di status. Le aziende di calzature di lusso continuano a lanciare nuove collezioni, attirando clienti che cercano esclusività e design premium.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Immagina la scena: è il 2016 e l'universo delle sneaker è al suo apice. Nike sforna una bomba dietro l'altra. Adidas non riesce a produrre Yeezy abbastanza in fretta. La gente passa la notte in coda davanti ai negozi. I prezzi sul mercato del resale stanno diventando assurdi. Sembra che ogni settimana esca un nuovo paio capace di cambiare davvero le regole del gioco. Naturalmente, anche i brand di lusso vogliono entrare in partita. A dire il vero, non è che prima le sneaker firmate non esistessero. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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