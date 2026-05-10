Adunata da record per le penne nere | 400mila alpini hanno conquistato Genova

Sabato si è conclusa a Genova l’adunata nazionale degli alpini, con circa 400.000 partecipanti. La giornata ha visto un afflusso massiccio di penne nere provenienti da tutta Italia, che hanno riempito le strade e le piazze della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un corteo che ha attraversato il centro storico e un momento di commemorazione al monumento dedicato agli alpini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un inizio in salita, un finale da record per l'onda delle 'penne nere' che conquista Genova: si chiude tra gli applausi e anche con un pizzico di nostalgia la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, a Genova, maxi evento da 400 mila presenze che ha trasformato la città in un enorme anfiteatro tricolore, tra il folklore delle fanfare e la festa che ha coinvolto e animato per tre giorni il centro del capoluogo ligure. Arrivati da tutta Italia, qualcuno anche a piedi da Pordenone dopo oltre 800 chilometri di viaggio e un mese di cammino, gli alpini hanno scaldato il cuore della città. E se alla vigilia l’accoglienza era apparsa cauta, ai limiti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Adunata da record per le "penne nere": 400mila alpini hanno conquistato Genova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adunata Alpini, scatta l'operazione sicurezza: ecco come Genova gestisce l’invasione delle Penne NereAmpio dispiegamento di forze, a partire dalla mattinata di venerdì 8 maggio, per garantire la sicurezza durante la 97esima Adunata degli Alpini, in... 97^ Adunata Nazionale degli Alpini: Genova capitale delle Penne Nere, tra memoria e celebrazioneSi avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella... Argomenti più discussi: Adunata alpini, il record del padiglione Jean Nouvel: Circa 2.500 alpini alloggiati, mai così tanti in un so…; Adunata Alpini 2026 a Genova, al via oggi: il programma; Alpini, donazioni e volontariato valgono oltre 90 milioni; La notte alcolica dell'adunata, raffica di soccorsi per ubriachezza, polverizzato ogni record dell'abituale movida -.