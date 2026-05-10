Adunata da record per le penne nere | 400mila alpini hanno conquistato Genova
Sabato si è conclusa a Genova l’adunata nazionale degli alpini, con circa 400.000 partecipanti. La giornata ha visto un afflusso massiccio di penne nere provenienti da tutta Italia, che hanno riempito le strade e le piazze della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un corteo che ha attraversato il centro storico e un momento di commemorazione al monumento dedicato agli alpini.
Un inizio in salita, un finale da record per l'onda delle 'penne nere' che conquista Genova: si chiude tra gli applausi e anche con un pizzico di nostalgia la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, a Genova, maxi evento da 400 mila presenze che ha trasformato la città in un enorme anfiteatro tricolore, tra il folklore delle fanfare e la festa che ha coinvolto e animato per tre giorni il centro del capoluogo ligure. Arrivati da tutta Italia, qualcuno anche a piedi da Pordenone dopo oltre 800 chilometri di viaggio e un mese di cammino, gli alpini hanno scaldato il cuore della città. E se alla vigilia l’accoglienza era apparsa cauta, ai limiti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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