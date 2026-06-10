Venezia supera i soliti stereotipi e rivela i propri indirizzi dell’alto artigianato, tra cui atelier storici frequentati dalle grandi case di moda. Oltre al turismo di massa, si scoprono botteghe e laboratori che conservano tecniche antiche, dove il tempo sembra fermarsi. Questi luoghi rappresentano il vero volto della città, lontano dalle rotte più battute, e sono frequentati da professionisti del settore che cercano il lusso autentico. La scena artigianale si sviluppa in silenzio, tra mura che raccontano secoli di storia.

O ltre il turismo mordi e fuggi, il vero volto della Serenissima si svela nel silenzio delle botteghe e degli atelier storici, dove il tempo è un ricamo prezioso. C’è una Venezia che non si accalca e che, fortunatamente, sopravvive al ticchettio frenetico dei trolley sul selciato. È la città degli itinerari e saperi lenti, antichi. Quella destinazione segreta che si scopre solo girovagando con curiosità tra calli e sestieri. Rallentando il ritmo e nutrendo lo sguardo (ma anche l’anima) con qualcosa di davvero profondo. Ecco perchè la donna campana è l’opera più discussa della Biennale di Venezia X Leggi anche › Apre la Biennale di Venezia 2026: un viaggio tra i padiglioni che lasciano il segno L’insospettabile lato slow di Venezia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - (Finalmente) Venezia oltre i cliché: gli indirizzi dell'alto artigianato tra cui quello in cui le grandi maison di moda trovano il vero lusso

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