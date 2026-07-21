Come la Thailandia è diventata il paradiso del turismo sessuale
Una ragazza di 17 anni proveniente da Kalasin è arrivata da una settimana a Pattaya, nota come destinazione del turismo sessuale in Thailandia. La giovane si è recata nella città per incontrare una conoscente. La notizia riguarda il suo spostamento e la permanenza nella località, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o azioni delle autorità.
Si chiamava Thunchanok Donhomla e aveva 17 anni. Da appena una settimana era arrivata a Pattaya, la capitale tailandese del turismo sessuale, da Kalasin, cinquecento chilometri a nordest, per raggiungere una compaesana. L’hanno trovata il 25 giugno nuda, chiusa insieme a qualche oggetto personale – i vestiti, le scarpe, la sigaretta elettronica – in un trolley buttato nell’erba lungo i binari del treno. “Non sapevo cosa fare con il cadavere”, avrebbe detto alla polizia Carman, che ha raccontato di aver agito per difendersi durante una lite con la ragazza, perché le aveva offerto meno della cifra concordata. Secondo le autorità Thunchanok Donhomla è morta soffocata. 🔗 Leggi su Internazionale.it
GLI UOMINI FUGGONO DALLA THAILANDIA – La Trappola che Nessuno Ti Racconta
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