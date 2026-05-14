Nel primo trimestre del 2026, le Maldive hanno registrato oltre 633.000 arrivi complessivi, consolidando la loro posizione come destinazione turistica molto frequentata. Tra i visitatori, una parte significativa proviene dall’Italia, che si colloca al terzo posto tra i paesi di provenienza. L’arcipelago continua ad attirare un numero elevato di turisti, grazie alle sue spiagge e alle strutture ricettive di alta qualità. I dati si riferiscono a un periodo di tre mesi, senza includere ulteriori dettagli sui paesi di provenienza o le modalità di viaggio.

Oltre 633mila arrivi in totale nei soli primi tre mesi del 2026 nel meraviglioso arcipelago delle Maldive, meta delle vacanze amatissima anche dagli italiani. Non a caso il nostro Paese a marzo - stando agli ultimi dati disponibili delle statistiche ufficiali - occupa il terzo posto con 54mila 109 visitatori, alle spalle della Cina, in testa con 91mila 868 arrivi, e della Russia, in seconda posizione con 75mila 248 turisti. Un risultato in crescita per i flussi dalla Penisola, rispetto ai 50.815 del 2025 e che rappresenta l’8,5% degli arrivi totali negli atolli dalla finissima sabbia bianca. In generale però nel mese di marzo le Maldive hanno registrato un numero di visitatori con scalo inferiore del 20,7% rispetto allo stesso anno del mese precedente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maldive paradiso del turismo, l'Italia terzo paese per arrivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Biggest Maldives Mistakes Tourists Make And How To Avoid Them

Sullo stesso argomento

Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma calano gli arrivi italianiL’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno...

Leggi anche: Turismo, Romagna sopra i livelli del 2019: spinta da eventi e mercati esteri. Oltre 7,6 milioni di arrivi

Maldive paradiso del turismo, l'Italia terzo paese per arriviOltre 633mila arrivi in totale nei soli primi tre mesi del 2026 nel meraviglioso arcipelago delle Maldive, meta delle vacanze amatissima anche dagli italiani. gazzettadelsud.it

Maldive: paradiso di un turismo lento e sostenibileEsperienze di viaggio lente e rigeneranti si possono vivere alle Maldive navigando tra le acque meravigliose di queste isole, immergendosi nella bellezza naturale degli atolli e seguendo il ritmo ... tgcom24.mediaset.it