Dal boom del turismo sessuale all' allarme upskirting | perché in Giappone si accendono le luci rosse

In Giappone, si sono verificati due episodi che hanno attirato l'attenzione pubblica. Da un lato, sono stati segnalati casi di turismo sessuale, con persone coinvolte in attività illegali legate allo sfruttamento. Dall’altro, sono stati documentati episodi di upskirting, ovvero la ripresa di immagini intime senza consenso, spesso con telecamere nascoste. Questi eventi hanno acceso un dibattito sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini.

Il Giappone è uno dei Paesi più sicuri al mondo ma negli ultimi mesi è finito al centro di un acceso dibattito per due fenomeni che stanno sollevando forti preoccupazioni. Il primo riguarda la crescita del turismo sessuale, una tendenza alimentata anche dallo yen debole e dall'arrivo di visitatori stranieri attratti dai quartieri a luci rosse di Tokyo. Il secondo è un problema tutto interno e coincide con l'allarme per i casi di upskirting, ovvero gli scatti e i video realizzati di nascosto sotto le gonne delle vittime, un reato che oggi coinvolge sempre più spesso anche minorenni come autori. Che cosa sta succedendo all’ombra del Monte Fuji? Giappone a luci rosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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