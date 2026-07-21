Nel 2004, un uomo intervenne contro dei rapinatori che avevano sfondato la vetro della gioielleria. La sua azione provocò un ferimento e fu successivamente giudicata come un atto di legittima difesa. La sentenza ha stabilito una pena minima, citando che l’uomo era sotto shock al momento dell’episodio. Il caso ha alimentato il dibattito sull’ampliamento della legittima difesa, diventando simbolo di questa disputa legale.

Aprile 2004. Il caso della gioielleria Maiocchi di Milano è la storia simbolo della battaglia sull'ampliamento della legittima difesa. Alcuni malviventi sfondano la vetrina del negozio. Padre e figlio, Giuseppe e Rocco Maiocchi, reagiscono. Rocco spara e uccide uno dei rapinatori, disarmato. Nel processo emerge un dettaglio decisivo: dentro l'auto dei ladri (una Ford Escort rubata) non vengono trovate armi, e i due banditi non minacciano direttamente i Maiocchi con armi. Padre e figlio li rincorrono prima di sparare. Dopo due anni di attesa per l'avviso di garanzia (con l'accusa iniziale di omicidio volontario) e il successivo processo, le condanne sono relativamente lievi: un mese di carcere per il padre Giuseppe e un anno e 8 mesi per il figlio Rocco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpì i rapinatori della gioielleria. La pena minima: "Era sotto choc"

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CRONACA. COLPO IN GIOIELLERIA IN MENO DI UN MINUTO A SALERNO

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