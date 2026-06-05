Un attore americano di 81 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Los Angeles, dopo essere stato vittima di un’aggressione violenta. La scoperta è avvenuta in seguito alla chiamata delle forze dell’ordine, che hanno trovato il corpo dell’attore nel giardino di casa. Non sono stati forniti dettagli sull’aggressione, ma si parla di un episodio brutale e improvviso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha scosso il mondo dello spettacolo nelle ultime ore. Un volto noto del cinema e della televisione americana è morto all’età di 81 anni dopo essere stato vittima di una violenta aggressione nella sua abitazione di Los Angeles. Una vicenda dai contorni drammatici che ha lasciato sotto choc colleghi, amici e fan. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, gli agenti sono intervenuti nella mattinata di mercoledì dopo aver ricevuto una telefonata inquietante. Dall’altra parte della cornetta, una persona avrebbe pronunciato una frase destinata a diventare centrale nelle indagini: “Sono il Figlio dell’Uomo, ho appena ucciso l’Uomo del Peccato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Era in giardino, poi…”. Cinema sotto choc, il grande attore morto in modo atroce: la scoperta choc della polizia

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Secondo la ricostruzione della polizia, il sospettato avrebbe prima chiamato i soccorsi e poi, all’arrivo degli agenti, si sarebbe avvicinato dichiarando spontaneamente di essere la persona che stavano cercando. James Handy era apparso nel film Top Gun: Ma x.com

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