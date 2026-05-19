Morta sotto i suoi occhi Re Carlo sotto choc | una tragedia era giovanissima
Durante una serata di gala, uno degli eventi più importanti del calendario britannico si è concluso in tragica maniera. Una giovane donna è deceduta davanti agli occhi di un membro della famiglia reale, in circostanze ancora da chiarire. La scena si è svolta nel corso di un evento che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione e raffinatezza. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso della vittima, che aveva appena compiuto 20 anni.
Una serata che avrebbe dovuto celebrare l’eleganza e la tradizione si è trasformata in tragedia durante uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario britannico. Venerdì 15 maggio, poco dopo le 19, gli occhi del pubblico presenti a Windsor, nel Berkshire, si sono trovati davanti a una scena drammatica che ha spezzato improvvisamente l’atmosfera festosa dell’evento. A perdere la vita è stata Ciara Sullivan, 24 anni, giovane militare della Royal Horse Artillery, caduta da cavallo mentre stava lasciando l’arena al termine di un’esibizione al Royal Windsor Horse Show. Secondo quanto riferito dalla Thames Valley Police, la ragazza ha riportato ferite gravissime e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, è morta sul posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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