Colleferro Dal 27 Luglio al 7 Agosto in Piazza Enrico Berlinguer la Casa della Salute mobile dell’Asl Roma 5 Attività ambulatoriali e visite specialistiche gratuite

Notizia in breve

Dal 27 luglio al 7 agosto, in piazza Enrico Berlinguer a Colleferro, sarà presente una Casa della Salute mobile dell’Asl Roma 5. Durante questo periodo, saranno effettuate attività ambulatoriali e visite specialistiche gratuite. La struttura itinerante offrirà servizi sanitari senza costi ai cittadini, rappresentando un’opportunità di accesso ai controlli medici nella zona. La presenza della Casa della Salute mobile si svolgerà in un’area pubblica, con l’obiettivo di facilitare le prestazioni sanitarie alla popolazione locale.