La salute arriva nei villaggi | al Cep visite gratuite e specialisti in piazza per chi resta lontano dalle cure
Al Villaggio Cep, il piazzale della chiesa si è trasformato in un presidio sanitario temporaneo, offrendo visite gratuite e servizi specialistici a residenti, anziani e famiglie che spesso si trovano lontani dalle strutture mediche. Per alcune ore, medici e professionisti della salute sono stati presenti in piazza, pronti ad accogliere chi desiderava sottoporsi a controlli senza bisogno di recarsi in ambulatorio.
Per una mattina il piazzale della chiesa di Villaggio Cep si è trasformato in un piccolo presidio sanitario a cielo aperto, con medici, specialisti e professionisti della salute pronti ad accogliere residenti, anziani e famiglie dei quartieri della zona sud.È la terza tappa di “Salute in Viaggio”.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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