Colleferro Continuano gli eventi itineranti in città Dal 21 al 27 Luglio si accende Piazza Mazzini per la Festa di Sant’Anna
Dal 21 al 27 luglio, Piazza Mazzini a Colleferro ospita la Festa di Sant’Anna, evento itinerante che si svolge nel centro cittadino. La festa segue le iniziative già realizzate quest’estate, come “Summer Beer 2026” e “Colleferro Estate 2026” in Piazza Unitalsi e “Sponde Sonore” al Parco Fluviale. Le manifestazioni continuano con eventi programmati in diverse aree della città, coinvolgendo la comunità locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Dopo “Summer Beer 2026” e “Colleferro Estate 2026”, in Piazza Unitalsi, e “Sponde Sonore’ al Parco Fluviale, Colleferro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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