Vendere e ancora vendere sul mercato c' è mezzo Napoli | AdL e il tesoretto da 150 mln

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato la volontà di vendere più giocatori, con un obiettivo di ricavare circa 150 milioni di euro. Il direttore sportivo sta lavorando per soddisfare questa richiesta. Sul mercato ci sono numerosi giocatori in vendita, e la strategia mira a massimizzare le entrate attraverso le cessioni. La campagna di vendita riguarda principalmente il mercato interno, con un focus su trasferimenti di giocatori di alto profilo.

Il messaggio spedito dal Presidente De Laurentiis è chiaro: vendere, vendere e ancora vendere. E il tesoretto potenziale se il ds Manna riuscirà a soddisfare la richiesta presidenziale potrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro. Ci sono dunque due squadre sul mercato: “Il Napoli ha ben 47 calciatori – ha detto AdL – e ne deve piazzare almeno 25”. Un'affermazione così netta, però, potrebbe complicare le valutazioni economiche delle operazioni in uscita., Milinkovic Savic sul mercato, dopo un solo anno, dopo aver sborsato 21 milioni. Non un grande affare. E anche Meret se non avrà garanzie può partire. In difesa tra i nomi di spicco in uscita Mazzocchi, da valutare Rafa Marin e Marianucci, lo spagnolo girato a inizio estate scorsa al Villareal, l'italiano a metà campionato al Torino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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