Nuova Lancia Ypsilon | il restyling cambia tutto per vendere di più
La nuova Lancia Ypsilon, prevista per il 2028, ha subito un restyling completo volto a migliorare le vendite. La vettura ha ricevuto modifiche significative nel design e negli interni, con l’obiettivo di attrarre un pubblico più ampio. La casa automobilistica ha annunciato che il rinnovamento sarà il punto di svolta per il modello e, di conseguenza, per il marchio.
Il restyling della Lancia Ypsilon previsto per il 2028 segnerà il vero e proprio spartiacque per il marchio torinese. Lanciata nell’attuale generazione nel 2024, la Ypsilon affronterà il classico aggiornamento di metà carriera che, per Lancia, coincide con una promessa strategica fondamentale: diventare un brand al 100% elettrico. Il restyling del 2028 non sarà quindi solo un’operazione estetica, ma una rivoluzione filosofica e tecnica. Ecco come sarà strutturato: 1. La Rivoluzione Tecnica: Addio all’Ibrido. La novità più importante avverrà sotto il cofano. Lancia ha pianificato di vendere esclusivamente modelli full BEV in Europa a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100: il ritorno del cambio manuale!
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