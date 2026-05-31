Nuova Lancia Ypsilon | il restyling cambia tutto per vendere di più

Notizia in breve

La nuova Lancia Ypsilon, prevista per il 2028, ha subito un restyling completo volto a migliorare le vendite. La vettura ha ricevuto modifiche significative nel design e negli interni, con l’obiettivo di attrarre un pubblico più ampio. La casa automobilistica ha annunciato che il rinnovamento sarà il punto di svolta per il modello e, di conseguenza, per il marchio.