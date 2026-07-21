Collaboratore domestico abusa di due minori | arrestato

Un collaboratore domestico è stato arrestato con l’accusa di aver abusato almeno quattro volte di due minori stranieri di dieci e sedici anni. L’uomo è stato fermato dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto prove delle violenze. Le autorità hanno precisato che gli abusi si sono verificati in diverse occasioni, senza specificare i dettagli. La posizione dell’indagato è al momento al vaglio degli inquirenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha abusato in almeno quattro occasioni di due minorenni, di nazionalità straniera, di dieci e sedici anni: l’uomo è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele. Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti tra l’estate dell’anno scorso e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l’uomo si recava per effettuare dei lavori domestici. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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