Un uomo di 62 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di un minore. Secondo le indagini, avrebbe avvicinato un adolescente utilizzando comportamenti gentili e piccoli regali, guadagnandosi la sua fiducia. Dopo un periodo di avvicinamento, avrebbe commesso atti di natura sessuale nei confronti del giovane, in modo continuato nel tempo. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno proseguendo le verifiche sul caso.

Con modi gentili e qualche regalino, avrebbe avvicinato un adolescente, conquistandosi fiducia e simpatie. Ma l’obiettivo finale sarebbe stato quello di attuare abusi sessuali ai danni del ragazzino. L’indagine, svolta dai carabinieri di Brescello, ha portato non solo alla denuncia di un uomo di 62 anni, accusato di violenza sessuale aggravata dalla giovanissima età della vittima, ma anche all’ordinanza dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere, col provvedimento eseguito venerdì dai militari della caserma del paese. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il settembre 2025 e lo scorso maggio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo avrebbe inizialmente avvicinato il minore in un bar offrendogli la colazione e iniziando a instaurare un rapporto confidenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusa del minore per mesi. Arrestato un 62enne

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