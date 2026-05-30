Milano maestro arrestato in flagranza mentre abusa due bambini L’allarme dei genitori e i sospetti su altre 4 vittime

Un insegnante di una scuola elementare dell’hinterland milanese è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di aver abusato di due bambini. L’arresto è avvenuto dopo l’allarme dei genitori, che avevano segnalato comportamenti sospetti. Sono in corso accertamenti per verificare se ci siano altre quattro vittime coinvolte. Le autorità hanno disposto il fermo dell’insegnante e stanno indagando sui dettagli della vicenda.

Un insegnante di una scuola elementare dell’hinterland milanese è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni alunni. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Milano. Secondo quanto ricostruito, il docente ha 30 anni ed è finito in carcere dopo che i carabinieri avrebbero accertato in presa diretta episodi di molestie ai danni di due bambini durante l’orario scolastico. L’indagine partita dai genitori. L’inchiesta, tuttora in corso, sarebbe partita meno di un mese fa in seguito alle segnalazioni presentate ai carabinieri dai genitori di alcuni alunni. 🔗 Leggi su Open.online

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