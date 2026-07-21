Il ministro Nordio ha affermato che la grazia spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, sottolineando che il suo predecessore, Castelli, commise un errore nel discutere di questa prerogativa. Mastella ha commentato che la grazia è una prerogativa del Capo dello Stato e non di altri. Ha inoltre citato il caso Roggero, affermando che la concessione della grazia è di competenza del Colle.

«Il ministro Nordio è incorso nello stesso errore del mio predecessore Roberto Castelli». Quale? «La titolarità del potere di concedere la grazia spetta in via esclusiva al Presidente della Repubblica», spiega Clemente Mastella, che fu guardasigilli nel secondo governo Prodi e si ritrovò su quello scranno con la sentenza dei giudici della Consulta che chiarirono il dubbio. La vicenda fu innescata proprio dal predecessore leghista che si rifiutò di controfirmare i decreti di clemenza avviati dal Capo dello Stato (in particolare per Ovidio Bompressi, ex dirigente di Lotta Continua condannato per l’omicidio del commissario Calabresi). Da qui nacque il ricorso sul conflitto di attribuzione sollevato dall’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi contro il ministro leghista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Clemente Mastella: «Caso Roggero, grazia prerogativa del Colle. E anche Castelli sbagliò in lite con Ciampi»

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