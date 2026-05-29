Due veterani di Montevarchi parteciperanno a una cerimonia ufficiale davanti al Presidente della Repubblica. Sono stati scelti per rappresentare la città in un evento pubblico. Uno di loro ha ottenuto l'incarico grazie a un riconoscimento per il suo impegno e servizio, mentre l'altro è stato selezionato tra i veterani locali. La partecipazione si svolgerà ai Fori Imperiali e sarà una presenza simbolica per la comunità.

? Punti chiave Chi sono i due veterani che rappresenteranno Montevarchi davanti a Mattarella?. Come ha fatto Giorgio Fantoni a ottenere questo incarico nazionale?. Quale ruolo istituzionale ricopre Sauro Bombardi nelle associazioni d'arma?. Perché la sindaca considera questo evento un simbolo per la città?.? In Breve Giorgio Fantoni coordina tredici gruppi di marinai toscani per la Toscana Settentrionale.. Sauro Bombardi partecipa per la sesta volta con l'Associazione Nazionale del Fante.. Stefano Mantovani documenterà l'evento con la fotografia per la comunità di Montevarchi.. La sindaca Silvia Chiassai Martini sottolinea il valore civile per il territorio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montevarchi ai Fori Imperiali: due veterani sfileranno col Presidente

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