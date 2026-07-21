Claudio Baglioni ha annunciato due concerti a Roma, che si terranno a breve dopo l’annullamento del tour previsto per questa estate. Lo scorso maggio, l’artista aveva comunicato l’impossibilità di partecipare agli eventi programmati a causa di problemi di salute. I concerti saranno due date evento, e si terranno nel centro della città, con biglietti disponibili da subito.

Lo scorso maggio Claudio Baglioni aveva dovuto dare forfait per il tour che avrebbe dovuto tenersi nel corso di questa estate per via di una polmonite interstiziale diagnosticata nel mese di maggio: nelle ultime ore, il cantautore è ritornato sui social per un nuovo annuncio che coinvolgerà Roma per un importante appuntamento nei prossimi mesi, segnando il primo concerto dopo il Piano Di Volo Solo Tris. Con lo show Che Notte È Questa!, Claudio Baglioni inaugura e conclude il “GrandTour La Vita È Adesso “, il viaggio artistico che attraverserà l’ Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesistici di maggior fascino e valore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Claudio Baglioni annuncia il ritorno dopo lo stop con due concerti evento a Roma: ecco quando

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Claudio Baglioni annuncia due suggestivi concerti a Roma

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