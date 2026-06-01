ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rinvio del tour. Il progetto live “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni è stato ufficialmente rinviato al 2027. La tournée sarebbe dovuta partire il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, per poi concludersi a settembre a Torino, ma l’intero calendario è stato posticipato. La decisione arriva a seguito di una comunicazione ufficiale in cui si conferma lo stop completo del tour per motivi di salute. Le condizioni di salute dell’artista. Il cantautore è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, una condizione che ha reso necessario un periodo di cura e recupero. Secondo quanto riportato, la prognosi prevede circa 90 giorni di riposo assoluto e terapie, necessari per permettere il pieno recupero dell’apparato respiratorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Claudio Baglioni, problemi di salute: rinviato al 2027 il “Grand Tour”. Il suo lungo post

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni: problemi di salute. Rinviato al 2027 il “GrandTour, la vita è adesso”Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour “GrandTour, la vita è adesso” al 2027 a causa di problemi di salute.

Problemi di salute per Claudio Baglioni: rinviato al 2027 il 'GrandTour - La vita è adesso', salta il gran finale previsto a TorinoIl concerto di chiusura del tour previsto a Torino il 18 settembre è stato cancellato a causa di problemi di salute dell'artista.

Temi più discussi: Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027; Baglioni, Bregovic, Mannoia, Nek e gli altri: ecco le stelle al Castello di Villafranca; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci.

Claudio Baglioni posticipa il proprio tour per problemi di salute: spostata anche la data di Parma -Il video x.com

Ho preso una decisione dolorosa Claudio Baglioni annuncia i problemi di salute, tutto rimandatoIl Grand Tour di Claudio Baglioni, inizialmente previsto per il 2026, è rinviato al 2027 per problemi di salute. Scopri di più sulla sua decisione e i pro ... bigodino.it

Claudio Baglioni rinvia il tourProblemi di polmonite acuta interstiziale per il cantautore italiano Claudio Baglioni costretto a rinviare il tour. Il video sui social. lagazzettadellospettacolo.it