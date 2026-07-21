Claudia Conte | La violenza economica rende difficile uscire da una relazione tossica

Nell’intervista con la scrittrice e giornalista, in edicola con il suo quinto libro, Dove nascono i silenzi, abbiamo parlato anche di responsabilità educativa come strumento di prevenzione. Il libro Dove nascono i silenzi, di Claudia Conte, approfondisce il ruolo che famiglia, scuola, istituzioni e cultura possono svolgere per trasformare il silenzio in ascolto e il disagio in opportunità di crescita. Con l’autrice abbiamo parlato di giovani, violenza economica, responsabilità educativa e del valore del cinema e della cultura come strumenti di prevenzione e formazione. Nel suo ultimo libro, Dove nascono i silenzi, che sta presentando in tutta Italia, affronta il disagio giovanile senza retorica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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