Durante un'intervista a Verissimo, la cantante ha raccontato di essere stata vittima di una molestia all’età di 13 anni. Ha anche parlato di un rapporto sentimentale che, in età adulta, ha definito come tossico. La cantante ha descritto la sua esperienza di molestie da giovane e ha condiviso dettagli sul suo passato sentimentale, parlando di una relazione duratura caratterizzata da comportamenti dannosi.

Molestie, da ragazzina, un amore tossico nella maturità. Tante rivelazioni, oggi, da Paola Turci, ospite oggi, Verissimo, dove ha subito raccontato di essere stata vittima di una molestia quando aveva appena 13 anni. La cantante ha spiegato di aver affrontato quel trauma grazie a un lungo percorso di terapia, esperienza che le ha permesso di trasformare il dolore anche attraverso la musica e la scrittura delle sue canzoni: “Mi ha aiutato a tirare fuori tutto. A quella canzone ho dato un finale diverso rispetto a quello che mi è accaduto: una specie di rivalsa, di vendetta. O meglio ancora, la giustizia”, ha raccontato. Turci ha ammesso di...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paola Turci e Francesca Pascale, la cantante: “È stata una relazione tossica”

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Paola Turci furiosa con Francesca Pascale: il retroscena sulla lite

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Sabato e domenica, alle 16.30 su #Canale5, weekend con @verissimotv condotto da #SilviaToffanin. Tra gli ospiti: #PaolaTurci, @CLEMENTINOIENA, @CarrisiRomina e i ragazzi di @AmiciUfficiale. Spazio al caso #TerrazzaSentimento. quimediaset.it/comun x.com