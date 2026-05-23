Un tifoso ha descritto la sua esperienza come quella di una relazione quasi tossica con l’ex allenatore del Napoli. Ha seguito con attenzione le notizie riguardanti l’addio di Conte e ha commentato che la decisione sembrava inevitabile. La sua testimonianza evidenzia un rapporto complesso tra i sostenitori e il tecnico, con riferimenti alle recenti vicende che hanno coinvolto il club e il suo staff tecnico.

Gentile Direttore, ho letto con attenzione le ultime vicende del calcio Napoli e le mille notizie sull’addio di Antonio Conte, evento a quanto pare ineluttabile. Dico subito che sono felice di non avere (come sembra dalle ultime notizie) Maurizio Sarri candidato alla panchina del Napoli, perché non credo nei ritorni in generale e in quello di Sarri in particolare. Il carico di aspettative è troppo grande per non generare illusioni, fraintendimenti e in certi casi inganni come accaduto, proprio a Sarri, nell’ultima stagione alla Lazio, dove ha trovato una squadra privata di alcuni dei suoi pezzi migliori e impossibilitata a fare mercato. Qualunque sia il giudizio che si voglia dare sull’allenatore toscano (e il mio è positivo), la stagione napoletana di Sarri l’abbiamo già avuta e non è ripetibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da tifoso esco consumato dalla relazione quasi tossica con Conte

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