Da tifoso esco consumato dalla relazione quasi tossica con Conte
Un tifoso ha descritto la sua esperienza come quella di una relazione quasi tossica con l’ex allenatore del Napoli. Ha seguito con attenzione le notizie riguardanti l’addio di Conte e ha commentato che la decisione sembrava inevitabile. La sua testimonianza evidenzia un rapporto complesso tra i sostenitori e il tecnico, con riferimenti alle recenti vicende che hanno coinvolto il club e il suo staff tecnico.
Gentile Direttore, ho letto con attenzione le ultime vicende del calcio Napoli e le mille notizie sull’addio di Antonio Conte, evento a quanto pare ineluttabile. Dico subito che sono felice di non avere (come sembra dalle ultime notizie) Maurizio Sarri candidato alla panchina del Napoli, perché non credo nei ritorni in generale e in quello di Sarri in particolare. Il carico di aspettative è troppo grande per non generare illusioni, fraintendimenti e in certi casi inganni come accaduto, proprio a Sarri, nell’ultima stagione alla Lazio, dove ha trovato una squadra privata di alcuni dei suoi pezzi migliori e impossibilitata a fare mercato. Qualunque sia il giudizio che si voglia dare sull’allenatore toscano (e il mio è positivo), la stagione napoletana di Sarri l’abbiamo già avuta e non è ripetibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sullo stesso argomento
Roberta Bruzzone al Donizetti con “Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica”Sabato 28 marzo alle 21 al Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, la nota criminologa Roberta Bruzzone porta sul palco un’indagine profonda e...
Leggi anche: Morte Aurora, la 13enne chiedeva all'Ai come uscire dalla relazione tossica