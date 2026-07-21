Durante la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 km ha portato a cambiamenti nella classifica generale. Evenepoel ha migliorato la posizione rispetto a Pogacar, recuperando secondi preziosi. Piganzoli ha ottenuto un buon risultato, guadagnando posizioni in classifica. La prova ha visto tempi più veloci rispetto alle precedenti edizioni, influenzando gli equilibri tra i favoriti. La corsa prosegue con i corridori ancora in lotta per la leadership.

La cronometro individuale di 26,1 km da Evian-Les-Bains a Thonon-les-Bains ha ridisegnato la classifica generale del Tour de France 2026: una prima parte in salita decisamente esigente, una salita da non sottovalutare e un tracco finale pianeggiante hanno messo a dura prova tutti gli atleti nell’unico evento individuale contro il tempo in questa edizione della Grande Boucle. Il belga Remco Evenepoel ha vinto da autentico Campione del Mondo nella lotta contro le lancette, risultando impareggiabile nell’intera frazione e conquistando la seconda vittoria consecutiva, dopo quella meritata domenica pomeriggio in salita sui Vosgi. Anche oggi l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe ha battuto lo sloveno Tadej Pogacar, che ha chiuso in seconda piazza con un distacco di 28 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, sedicesima tappa: Evenepoel recupera su Pogacar! Piganzoli guadagna

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Tour de France 2026 Stage 5 Highlights

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