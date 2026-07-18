Tadej Pogacar ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2026, consolidando il suo vantaggio in classifica generale. Evenepoel ha concluso la frazione con oltre cinque minuti di ritardo rispetto al leader, che ha aumentato il suo margine. Piganzoli ha registrato una performance in calo rispetto alle tappe precedenti. La classifica generale vede Pogacar in testa con un ampio distacco sugli inseguitori.

Tadej Pogacar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026, ribadendo ancora una volta la sua schiacciante superiorità tecnica dominando la tredicesima frazione. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria nel tratto più duro del Col du Haag, la salita finale di una durissima giornata sui Vosgi che ha messo in mostra la caratura sconfinata dell’alfiere della UAE Emirates. Il Campione del Mondo ha conquistato il quarto successo di tappa in questa edizione della Grande Boucle, tagliando il traguardo di Le Markstein con un margine di 38 secondi sul messicano Isaac Del Toro e sul francese Paul Seixas, 44” sul danese Jonas Vingegaard (suo grande rivale alla vigilia e andato in difficoltà nel finale), 48” sul belga Remco Evenepoel, 50” sullo spagnolo Juan Ayuso e sul tedesco Florian Lipowitz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar incrementa, Evenepoel ad oltre 5 minuti! Piganzoli in flessione

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TOUR DE FRANCE 2026 - Pogacar, Seixas... Les meilleurs moments de la présentation des équipes !

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