Prima della partenza della cronometro tra Evian les Bains e Thonon les Bains, il ciclista americano Brandon McNulty è stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato prima che la tappa iniziasse e per fortuna non ci sono state conseguenze per il corridore. La gara è proseguita regolarmente dopo l’accaduto.

Il ciclista americano Brandon McNulty è stato vittima di un incidente, per fortuna senza conseguenze, prima della crono da Evian les Bains a Thonon les Bains al Tour de France. Come dichiarato da Mauro Gianetti, CEO del team UAE Emirates, il compagno di squadra di Pogacar è stato affrontato da un automobilista infuriato che lo ha sorpassato mentre si dirigeva verso la partenza della sedicesima tappa. Gianetti ha affermato che l'autista dell'auto era furioso e che, dopo aver sorpassato McNulty, si è fermato, provocando la collisione tra vettura e bici. McNulty è rimasto fortunatamente illeso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Clamoroso al Tour: McNulty investito da un automobilista prima del via della crono

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