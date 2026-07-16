Quinta volata del Tour de France e terzo successo del belga Tim Merlier: il fiammingo della Soudal-Quick Step non fallisce sul traguardo di Chalon sur Saone e rimonta nettamente gli avversari negli ultimi 50 metri al 3%. Ancora battuti Kooij e Philipsen. Brutta caduta ai 300 metri per una decina di corridori tra cui Gaviria e Waerenskjold. Per i velocisti ci sarà ancora un’occasione mercoledì prossimo a Voiron, ma se la dovranno sudare per superare alcune salite nella prima parte di tappa: la giornata finale di Parigi, domenica 26, con lo strappo di Montmartre da fare tre volte, è invece un’incognita. In classifica non cambia nulla: Pogacar veste la 62a maglia gialla con 3’36” su Vingegaard e 4’06” su Evenepoel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 12ª tappa: Merlier impressionante (8), Ganna in forma, punta la crono (6,5)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro, pagelle 10ª tappa: Ganna nella storia, merita 10. Eulalio, la crono della vita vale l'8Nella decima tappa del Giro d’Italia, Eulalio ha conquistato il miglior tempo in carriera in una cronometro che gli ha permesso di mantenere la...

Pagelle Tour de France 2026: Tim Merlier è impressionante, malissimo PhilipsenNell’ottava tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier ha dominato la volata finale, lasciando tutti gli avversari alle spalle.

Temi più discussi: Tour, le pagelle della settima tappa: Van der Poel, ultimo uomo da 8. Philipsen tradisce: 4; Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar un alieno, Vingegaard si arrende; Tour, le pagelle della sesta tappa: Evenepoel da 4, pensi alle classiche. Male anche Piganzoli: 4,5; Pagelle Tour de France 2026: van der Poel riscatta l’Alpecin. Che gamba Filippo Ganna.

Pogacar continua a riscrivere la storia del Tour, Evenepoel si difende con grinta, Vingegaard e Del Toro dietro la lavagna: ecco le pagelle di Pier Aigusto Stagi #TDF2026 tuttobiciweb.it/article/178404… x.com

Tour, le pagelle della 12ª tappa: Merlier impressionante (8), Ganna in forma, punta la crono (6,5)Kooij convince ancora con un altro podio, Philipsen delude: il belga dell'Alpecin, ancora lanciato alla perfezione da Van der Poel, continua a mancare l'appuntamento con la vittoria ... gazzetta.it

Tour de France, le pagelle: fulmine Waerenskjold cancella il record di Cipollini (7,5). Merlier da 5L'11ª frazione da Vichy-Nevers è diventata la più veloce della storia della corsa: con i suoi 50,910 km/h di media ha migliorato il primato di 50,335 della tappa Blois-Laval vinta dal toscano nel 1993 ... msn.com