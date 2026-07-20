Oggi il gruppo del Tour de France si prende una giornata di riposo, dopo aver completato la quindicesima tappa. La cronometro decisiva si svolgerà nelle prossime tappe, con alcuni favoriti che si preparano a giocarsi il podio. Tra i corridori in evidenza, uno sta mostrando un ritmo molto alto, mentre un altro si trova in una posizione critica per la classifica generale. La corsa riprenderà con l’attenzione puntata sulle strategie e le performance dei principali concorrenti.

Il gruppo del Tour de France 2026 si concede oggi l’ultima pausa della corsa, la seconda dopo quella di lunedì 13 luglio. Archiviata la quindicesima tappa e il colpo di scena del ritiro di Jonas Vingegaard, caduto a venti chilometri dal traguardo con una sospetta frattura della clavicola, la carovana gialla riparte domani, martedì 21 luglio, con una frazione che può ridisegnare il podio finale: la cronometro individuale da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, 26,1 chilometri lungo le rive del lago di Lemano. Una giornata di riposo, ma non per tutti. Il giorno senza corsa non significa gambe ferme. Le squadre organizzano comunque un’uscita di recupero attivo per non perdere la condizione: il Red Bull-Bora-Hansgrohe, ad esempio, ha percorso circa 50 chilometri nei dintorni della tappa precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tour de France, oggi il riposo prima della crono decisiva: Pogacar vola, Evenepoel si gioca il podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

Tour, oggi riposo: domani la crono. Evenepoel contro Pogacar, c'è anche GannaOggi il Tour de France è in riposo, con la gara che riprenderà domani per la penultima tappa.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel batte Pogacar allo sprint! Seixas ed Ayuso al gancio, Vingegaard si ritiraDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha vinto lo sprint battendo Tadej Pogaçar.

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 23 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; Tour de France 2026 - 14a tappa | Mulhouse - Le Markstein: Highlights - Video.

Tour de France 2026, Tobias Halland Johannessen: Non c’è motivo per non provarci anche oggi, voglio arrivare al giorno di riposo senza più nulla da spendere x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour, le pagelle della 15ª tappa: finalmente un Evenepoel da 8,5. Da rivedere Ayuso e Lipowitz (5)Mai così forte in salita, a prescindere dal fatto che oggi Pogacar si sia trasformato in versione gregario per Del Toro e non abbia affondato in versione Cannibale. Tante volte abbiamo sottolineato qu ... gazzetta.it

Polemiche al Tour: controlli antidoping per Pogacar e Vingegaard in piena notte, rabbia dei teamSecondo Le Parisien la maglia gialla sarebbe stata svegliata alle 5 e il danese alle due. Evenepoel: Le regolo non lo consentono. È scandaloso ... msn.com