Circumvesuviana ancora caos sulla linea per Sorrento | treno guasto a Meta poi arriva la polizia
Un treno guasto si è fermato a Meta sulla linea Circumvesuviana verso Sorrento, causando ritardi fino a 52 minuti, cinque corse soppresse e disagi per i passeggeri. In seguito, è intervenuta la polizia, che ha accompagnato le operazioni di gestione del problema. La circolazione sulla linea è rimasta compromessa per alcune ore, con conseguenti disagi tra gli utenti.
Un convoglio fermo a Meta manda in tilt la linea Sorrento: ritardi fino a 52 minuti, cinque corse soppresse e proteste degli utenti in banchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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