Circumvesuviana ancora caos sulla linea per Sorrento | treno guasto a Meta poi arriva la polizia

Notizia in breve

Un treno guasto si è fermato a Meta sulla linea Circumvesuviana verso Sorrento, causando ritardi fino a 52 minuti, cinque corse soppresse e disagi per i passeggeri. In seguito, è intervenuta la polizia, che ha accompagnato le operazioni di gestione del problema. La circolazione sulla linea è rimasta compromessa per alcune ore, con conseguenti disagi tra gli utenti.