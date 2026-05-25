Un guasto alla linea ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria. Un treno partito da Roma, un Freccia Bianca, è rimasto fermo per diverse ore a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, nella serata di lunedì 25 maggio. La circolazione dei treni è rimasta sospesa durante il periodo di inattività del convoglio. Nessuna informazione ufficiale sulla durata del blocco o sulle cause del guasto.

Livorno, 25 maggio 2026 – Caos treni nella serata di lunedì 25 maggio. Il Freccia Bianca 8626 partito da Roma è rimasto bloccato a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, per ore. La causa, si apprende anche sul sito di Trenitalia, è un guasto. O meglio, verifiche tecniche alla linea elettrica a Bolgheri. La circolazione è stata sospesa intorno alle 18:50. Il treno Freccia Bianca 8626 è partito in orario da Roma alle 16:57 ed è rimasto fermo a Campiglia dalle 19:44. Secondo quanto riferito dai passeggeri del treno, “sembra che tutta la linea Tirrenica sia bloccata e non si capisce perché”. Intanto ai passeggeri in viaggio Trenitalia ha fornito cibo e acqua per rifocillarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto alla linea, circolazione sospesa: treno partito da Roma fermo per ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stop ai treni tra Napoli e Salerno dal 10 maggio: rabbia dei pendolari

Notizie e thread social correlati

Circolazione sospesa sulla linea del Brennero: cosa succede a chi viaggia in trenoVenerdì 8 maggio, tra le 10 e le 12:25, la circolazione sulla linea del Brennero sarà sospesa tra le stazioni di Ala e Peri a causa di lavori di...

Pavia, scontro tra regionale e treno merci: sospesa circolazione sulla linea Milano-GenovaA Pavia, la circolazione sulla linea Milano-Genova è stata sospesa dopo uno scontro tra un treno regionale e un treno merci.

Temi più discussi: Circolazione ferroviaria rallentata tra Brescia e Milano a causa di un guasto; Treni, guasto manda in tilt la circolazione. Cancellazioni e disagi; Modifiche alla circolazione per Festa dei Ceri Mezzani 2026; Guasto sulla ferrovia Borgo San Lorenzo-Firenze, forti ritardi per i pendolari.

Linea Firenze - Roma (linea convenzionale) : circolazione tornata regolare in prossimità di San Giovanni Valdarno dopo un guasto agli impianti di circolazione rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #i x.com

Ferrovie: guasto alla linea, circolazione dei treni sospesa (sul nodo Milano) per 40 minutiLa circolazione ferroviaria è stata sospesa nel nodo di Milano per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità della stazione Centrale. Ma ora è stata gradualmente ripristinata ... corriere.it

Guasto sulla linea Av, ritardi e disagiFIRENZE: Intorno all'alba un inconveniente sulla Firenze-Roma ha portato a ritardi anche di un'ora nei collegamenti. L'intervento dei tecnici Rfi ... toscanamedianews.it