Treno guasto a Castiglion Fiorentino | soccorsi 150 passeggeri caos e ritardi

Notizia in breve

Un guasto all’alimentazione elettrica tra Castiglion Fiorentino e Arezzo ha causato ritardi e disagio sulla linea Roma-Firenze. Alle 18 di mercoledì 8 luglio, circa 150 passeggeri sono stati soccorsi a causa di problemi al treno. La circolazione sulla linea lenta è rimasta interrotta per diverse ore, provocando caos e ritardi nei collegamenti. Nessuna informazione su tempi di riparazione o eventuali cause del guasto.