Treno guasto a Castiglion Fiorentino | soccorsi 150 passeggeri caos e ritardi
Un guasto all’alimentazione elettrica tra Castiglion Fiorentino e Arezzo ha causato ritardi e disagio sulla linea Roma-Firenze. Alle 18 di mercoledì 8 luglio, circa 150 passeggeri sono stati soccorsi a causa di problemi al treno. La circolazione sulla linea lenta è rimasta interrotta per diverse ore, provocando caos e ritardi nei collegamenti. Nessuna informazione su tempi di riparazione o eventuali cause del guasto.
Pomeriggio di caos per i treni in viaggio sulla linea lenta Roma-Firenze a causa di un guasto tra Castiglion Fiorentino ed Arezzo all'alimentazione elettrica dei convogli che alle 18 di mercoledì 8 luglio non era stato ancora risolto. In ritardo molti regionali che portano a casa dal lavoro i pendolari, lungo il binario nord. I disagi più pesanti per un locale che è rimasto per oltre un'ora fermo ed esposto al sole e all'afa nei pressi di Rigutino, a un tiro di schioppo da Arezzo, con 150 passeggeri ad arrostire sotto le temperature estreme di questi giorni di luglio. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la protezione civile. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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