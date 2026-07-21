cina misure per promuovere i servizi domestici

Il ministero cinese del Commercio e altri otto dipartimenti hanno annunciato 19 misure politiche per sostenere il settore dei servizi domestici. Le iniziative mirano a favorire lo sviluppo di alta qualità, aumentare i consumi e rimuovere ostacoli alla crescita del settore.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio e altri otto dipartimenti governativi hanno emanato ieri 19 misure politiche volte a promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore dei servizi domestici, a stimolare i consumi nel settore e a rimuovere gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Le misure si concentrano su cinque ambiti: aumentare il sostegno alle imprese del settore dei servizi domestici, incoraggiare l'innovazione istituzionale, rafforzare la formazione di competenze professionali, migliorare il sistema della piattaforma di informazioni creditizie e consolidare le basi per lo sviluppo del settore. Le... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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