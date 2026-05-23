cina ue il deficit a 360 miliardi spinge bruxelles a misure drastiche

L'Unione Europea ha registrato un deficit commerciale di circa 360 miliardi di euro con la Cina. Di fronte a questa situazione, Bruxelles sta considerando misure più restrittive per proteggere le industrie europee. La Germania si oppone a queste restrizioni, in particolare contro le misure che riguardano i semiconduttori, mentre l'Europa cerca di bilanciare tutela industriale e rapporti con Pechino.

? Domande chiave Come farà l'Europa a proteggere le industrie senza bloccare i semiconduttori?. Perché la Germania si oppone alle misure restrittive contro Pechino?. Quali nuovi strumenti userà Bruxelles per contrastare la sovracapacità cinese?. Chi vincerà lo scontro tra sicurezza economica e necessità produttiva?.? In Breve L'Europa assorbe il 31 per cento delle eccedenze commerciali cinesi totali.. Li Jian difende Pechino contro le critiche su sussidi e sovracapacità industriale.. La Germania preme per mantenere aperti i canali commerciali con Pechino.. Settore automotive chiede sospensione sanzioni per Yangzhou Yangjie Electronic Technology. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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