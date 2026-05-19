Il presidente russo ha dichiarato che l’alleanza con la Cina mira a favorire stabilità e crescita a livello globale. Ha sottolineato che i rapporti tra i due paesi sono in aumento e che non ci sono motivi di preoccupazione riguardo a questa collaborazione. La volontà di rafforzare i legami bilaterali viene presentata come un passo verso un equilibrio internazionale più stabile. La comunicazione è arrivata nel corso di dichiarazioni pubbliche, senza menzionare dettagli specifici sui progetti o accordi in corso.

Vladimir Putin è Xi Jinping sempre più vicini. Secondo il Presidente russo non c’è da temere. Il legame strategico tra Russia e Cina non è orientato contro terzi, ma mira a promuovere pace e prosperità a livello mondiale, contribuendo attivamente alla gestione delle principali questioni internazionali e locali. Putin, come citato dall’agenzia Tass, sottolinea che la collaborazione tra Mosca e Pechino rappresenta un fattore di equilibrio sullo scacchiere globale. I rapporti bilaterali, spiega, si trovano ora a un livello di intesa mai raggiunto prima, con una forte disponibilità a sostenersi a vicenda su temi cruciali, compresa la difesa della sovranità nazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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