Il personale delle pulizie presso l’Università per Stranieri di Perugia sta scioperando. L’Unistra sta monitorando la situazione e vigila sugli accordi in essere. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione dell’appalto affidato a Cps Evo S. La protesta è iniziata alcuni giorni fa e coinvolge il personale impegnato nelle attività di pulizia. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi specifici della mobilitazione.

In riferimento alle notizie apparse nei giorni scorsi su stampa e web relative allo stato di agitazione del personale addetto alle pulizie operante presso l’ Università per Stranieri di Perugia nell’ambito dell’appalto affidato e gestito da Cps Evo S.r.l., l’Ateneo, guidato dal rettore Valerio De Cesaris, informa di "aver già da tempo esercitato una costante attività di vigilanza nei confronti della ditta affidataria del servizio, con particolare riguardo ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato e ai disservizi riscontrati nella gestione dell’appalto. Le contestazioni formali da parte dell’Ateneo sono state di fatto avviate a far tempo dal 18 marzo 2025 e da ultimo ribadite con nota dell’8 luglio scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ci sta a cuore la tutela delle lavoratrici. L’Unistra sta vigilando sugli accordi"

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