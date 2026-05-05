Rinnovo contrattuale Valditara | Già disponibili i fondi per il 2028 30 non ci saranno più blocchi Tema precariato ci sta a cuore

Durante il convegno al Palacongressi di Riccione, il ministro dell’istruzione ha annunciato che i fondi per il rinnovo contrattuale sono già stati assegnati fino al 202830, eliminando eventuali blocchi. Ha inoltre affermato che il tema del precariato degli insegnanti è una priorità del governo. La discussione si è svolta nell’ambito della quindicesima edizione del congresso, iniziata il 5 maggio.

“Penso – ha esordito il Ministro – a quella del precariato, un tema che ci sta sicuramente a cuore e che dovrà essere sempre più affrontato con energia e con lungimiranza”. Sul tema, Valditara ha indicato i risultati conseguiti dall’esecutivo negli ultimi anni, sostenendo che “dal 2023 ad oggi abbiamo messo in ruolo oltre 156 mila fra docenti e personale Ata”. Un dato presentato come segnale di inversione rispetto al passato, pur nel riconoscimento implicito della persistenza del fenomeno. Ampio spazio è stato dedicato alla questione retributiva e contrattuale. Valditara ha sottolineato la recente firma della parte economica del contratto...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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